Βρετανία: Η τεχνητή νοημοσύνη «κόβει» θέσεις εργασίας

Ανταπόκριση από το Λονδίνο. Θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει σπίτι στον δυτικό κόσμο που να μην έχει ένα πλυντήριο ρούχων για να πλύνει από παντελόνια και μπλούζες μέχρι παπλώματα ή ένα ευαίσθητο μεταξωτό φουλάρι. Πλυντήριο πιάτων, συσκευές που τους μιλάς και σου βάζουν μουσική ακόμα και ηλεκτρικές σκούπες που μπορούν να γυαλίσουν κάθε γωνία του σπιτιού. Ο αυτοματισμός στη ζωή μας έχει ελαφρύνει το βάρος από δουλειές που παλιά θεωρούνταν μία απλή ρουτίνα.



Τι συμβαίνει όμως όταν αυτός απειλεί τις θέσεις εργασίας μας; Σύμφωνα με αναρίθμητα άρθρα και αναλύσεις η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το γνωστό σε πολλούς ΑΙ και λειτουργίες αυτού όπως το ChatGPT, αναλαμβάνουν δουλειές που κάποτε απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία. Το πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αριθμούς και ποσοστά. Συγκεκριμένα, οι αγγελίες για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου στη χώρα έχουν μειωθεί κατά 2/3 από το 2022, την χρονιά που το ChatGPT εισήλθε στη νέα επαγγελματική πραγματικότητα.

Σύμφωνα μάλιστα με τους Financial Times και όσα είπε ο Ντάριο Άμοντεϊ, διευθύνων σύμβουλος της AI εταιρείας Anthropic, οι μισές δουλειές σε «διοικητικές, γραμματειακές και τεχνολογικές θέσεις εργασίας, για τους ανθρώπους κάτω των 30 ετών, μπορεί να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια».Αυτή η εκτίμηση δεν μοιάζει καθόλου παράλογη. Από τις αρχές του έτους, έρευνα της Boston Consulting Group, έδειξε ότι το 51% των επικεφαλής των βρετανικών εταιρειών θέλουν να επενδύσουν τα χρήματα που προορίζονταν για την ανάπτυξη του προσωπικού στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.Για παράδειγμα, τον Μάιο αυτού του έτους, υπήρχαν σχεδόν 215,000 αγγελίες για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου, αριθμός μικρότερος κατά 32% σε σχέση με μόλις πριν τρία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας Adzuna.Οι ειδικότητες υπό μεγαλύτερη απειλή, σχετίζονται με την γραμματειακή υποστήριξη, την συμβουλευτική, τις απλές τραπεζικές εργασίες όπως η χορήγηση δανείων αλλά και την ανάπτυξη λογισμικών.Όμως, για το Ηνωμένο Βασίλειο το πρόβλημα δεν παρατηρείται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες που παραδοσιακά στοχεύουν στην μείωση του εργασιακού κόστους. Ίδιες βλέψεις έχει και η βρετανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την μεθοδολογία που συντάχθηκε από το τμήμα Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (DSIT), και αποκτήθηκε μετά από αίτημα της Politico, το υπουργείο οικονομικών έχει στόχο να μειώσει τα κόστη των δημοσίων υπαλλήλων κατά 15% μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, με 10.000 περικοπές σε θέσεις εργασίας να περιλαμβάνονται σε αυτό το πλάνο.Η υπουργός Οικονομικών της Εργατικής κυβέρνησης, Ρέιτσελ Ριβς, είχε δηλώσει στο BBC ότι αυτό «είναι παραπάνω από εφικτό» χάρη στη πρόοδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα υπολογίζονται, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να αποφέρει 45 δισεκατομμύρια λίρες λόγω αύξησης της παραγωγικότητας.Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό τομέα. Η οικονομική αβεβαιότητα που βρίσκεται η Βρετανία αλλά και η επιλογή των εταιρειών να μεταφέρουν κάποιες από τις υπηρεσίες τους σε χώρες με φτηνότερα εργατικά χέρια, είναι παράγοντες που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από την εξίσωση.Δεν είναι τυχαίο, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία σε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ινδία οι θέσεις εργασίες για πρακτική και εισαγωγικό επίπεδο (entry-level), ανεβαίνουν.Οι πιο αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας λόγω του ΑΙ αλλά αυτομάτως να δημιουργηθούν νέες ανάγκες που θα ισορροπήσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, η ανεργία στη χώρα έχει βρεθεί σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική υπηρεσία (ONS) στο 4,7%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων ετών.

