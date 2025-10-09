Αποστολές από την Κίνα, τη Ρωσία και το Βιετνάμ έφθασαν σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ για να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς με αφορμή την αυριανή 80ή επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας, μαζί με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν.

🇰🇵 ⛸️ VIDEO: International figure skaters perform in North Korea



Figure skaters from Russia, China, and North Korea perform in the Pyongyang International Figure Skating Festival, held in North Korea's capital to celebrate the 80th founding anniversary of the Workers' Party of… pic.twitter.com/wRxXnKtYR9 October 8, 2025

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ, είναι μεταξύ των ξένων αξιωματούχων που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Κόμματος των Εργατών της Κορέας.

Ο Μεντβέντεφ, ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συνοδεύεται από αντιπροσωπεία που περιλαμβάνει τον υπουργό Φυσικών Πόρων Αλεξάντρ Κοζλόφ και τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στη διάρκεια της επίσκεψης της ρωσικής αποστολής στη Βόρεια Κορέας, οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία η Πιονγκγιάνγκ εξέφρασε την πλήρη στήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία και η Ρωσία ευχαρίστησε τη Βόρεια Κορέα για την αποστολή βοήθειας στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ο Λι, που έγινε δεκτός από τιμητικό άγημα στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, δήλωσε ότι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα «ως σοσιαλιστές γείτονες που συνδέονται από βουνά και ποτάμια έχουν βαθιά παραδοσιακή φιλία», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε ανακοίνωση.

Foreign leaders from China, Russia, Vietnam and Laos have arrived in North Korea for the 80th anniversary of its ruling Workers’ Party.



A military parade is expected, with attendees including Li Qiang and Dmitry Medvedev. — euronews (@euronews) October 9, 2025

Ο ανώτατος ηγέτης του Βιετνάμ Λαμ και η αποστολή του συμμετείχαν στην τελετή υποδοχής τους σε αθλητικό κέντρο της Πιονγκγιάνγκ, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ (VNA). Είναι η πρώτη επίσκεψη από ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ στη Βόρεια Κορέα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και στη διάρκειά της αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες συνεργασίες, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του προγράμματος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε χθες το Μουσείο ίδρυσης του Κόμματος στην Πιονγκγιάγνκ, με υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και απηύθυνε «σημαντική ομιλία». τιμώντας τους ιδρυτές του κόμματος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επαίνεσε την παρακαταθήκη του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα παππού του και ιδρυτή του κράτους, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Αναφέρθηκε επίσης τους μαχητές κατά της ιαπωνικής κατοχής, λέγοντας το ότι έθεσαν έναν «σταθερό ακρογωνιαίο λίθο» για τη δύναμη και επιτυχία του κόμματος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον περασμένο μήνα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στάθηκε δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τον εορτασμό της 80ης επετείου από την ήττα της Ιαπωνίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια κίνηση που είχε στόχο να ενισχύσει τη διπλωματική θέση του Κιμ.

Η Βόρεια Κορέα, μια χώρα εξοπλισμένη με πυρηνικά, δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει εάν θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική παρέλαση για τους εορτασμούς αυτής της εβδομάδας.

