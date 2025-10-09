Διευκρινίσεις σχετικά με την καταγωγή του έδωσε ο καθηγητής John M. Martinis, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής 2025, καθώς λανθασμένα πολλοί θεώρησαν πως έχει ελληνική.

Με τον διακεκριμένο καθηγητή επικοινώνησε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος του εξήγησε πως είναι Αμερικανός με καταγωγή από την Κροατία.

«Είχε δει τα δημοσιεύματα, αρκετά εκ των οποίων ήταν στα αγγλικά και μου είπε πως ‘’δεν είμαι ελληνικής καταγωγής καθώς οι οικογένειές των γονιών μου κατάγονταν από κάποια νησιά γύρω από την πόλη Σπλιτ, στην Κροατία’’. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Κόμιζα’’», μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για νησιά, είναι πολύ πιθανό η καταγωγή μου να προέρχεται από αλλού στη Μεσόγειο. Αλλά δεν έχουμε καθόλου στοιχεία σαν οικογένεια», του μετέφερε επίσης ο κ. Martinis.

Σημειώνεται πως ο καθηγητής βραβεύτηκε από την Επιτροπή Νόμπελ για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα». Το έργο του αποτελεί θεμέλιο για την κατανόηση και την κατασκευή κβαντικών συστημάτων, με τεράστιο αντίκτυπο στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών.





