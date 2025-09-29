Βόρεια Κορέα: «Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα»

Η Βόρεια Κορέα δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γκιόνγκ.

Μια τέτοια απαίτηση από την παγκόσμια κοινότητα τη χαρακτήρισε ισοδύναμη με το να ζητά κανείς να παραδώσει την κυριαρχία της και το δικαίωμα ύπαρξης.

Ήταν η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο απευθείας από την Πιονγκγιάνγκ για να μιλήσει στην ετήσια σύνοδο ηγετών της Γενικής Συνέλευσης από το 2018, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε ταξιδέψει στη βάση του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

