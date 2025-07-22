Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σήμερα να διενεργηθεί έρευνα για «έγκλημα πολέμου» για τους βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ που έβαλαν στο στόχαστρο τη φυλακή Εβίν, στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών ανάμεσα στις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς.

🚨 Breaking: Israel attacked the entrance of the infamous EVIN PRISON in Tehran, where all political prisoners are held 👇



The goal is to release all the prisoners.



MAKE IRAN GREAT AGAIN!#MIGA pic.twitter.com/iho37Swaa8 June 23, 2025

«Τα εσκεμμένα αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού (...) αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να γίνουν αντικείμενο ποινικής έρευνας για εγκλήματα πολέμου», υπογραμμίζει η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε πολλά αεροπορικά πλήγματα στη φυλακή Εβίν, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες άμαχους και προκαλώντας ζημιές και καταστροφές ευρείας κλίμακας σε τουλάχιστον έξι τομείς του κτιριακού συγκροτήματός της», συνεχίζει η ΜΚΟ, που βάσισε την έκθεσή της σε βίντεο, τα οποία επαλήθευσε, δορυφορικές φωτογραφίες και μαρτυρίες που συγκέντρωσε.

«Μια φυλακή ή ένας χώρος κράτησης θεωρείται πολιτική υποδομή και δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να δείχνει ότι η φυλακή Εβίν ήταν νόμιμος στρατιωτικός στόχος», υπογραμμίζει ακόμη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, κορυφαίους επιστήμονες του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και εκατοντάδες άμαχους. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε πως στόχος της ήταν να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα — κάτι που το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες πως επιδιώκει.

Την 23η Ιουνίου, βομβαρδισμός στη φυλακή Εβίν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 79 ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλούς κρατούμενους, συγγενείς τους και μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό της ιρανικής δικαστικής εξουσίας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως βομβάρδισαν τη φυλακή αυτή.

BREAKING: IDF blows doors off Iran's most notorious prison.



Evin Prison is the dictatorship’s main chamber for repression, interrogation & torture of women's rights activists and pro-democracy dissidents.



We invited many former prisoners to testify: https://t.co/mqySKzQb5a pic.twitter.com/gGbVPTyt6I — Hillel Neuer (@HillelNeuer) June 23, 2025

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, «πιστεύεται πως στη φυλακή Εβίν κρατούνταν από 1.500 ως 2.000» άνθρωποι όταν έγινε η αεροπορική επιδρομή. Στο κέντρο κράτησης αυτό υψίστης ασφαλείας, βόρεια της πρωτεύουσας, οδηγούνται συχνά αντιφρονούντες, αντικαθεστωτικοί, αλλοδαποί και πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα.

Ανάμεσά τους ήταν ζευγάρι υπηκόων της Γαλλίας, η σαραντάρα καθηγήτρια γαλλικών Σεσίλ Κολέρ και ο σύντροφός της Ζακ Παρί, φυλακισμένοι στο Ιράν για πάνω από τρία χρόνια, από τον Μάιο του 2022, Κατόπιν, έγινε γνωστό πως μετήχθησαν σε άλλο τόπο φυλάκισης — δεν είναι γνωστό πού ακριβώς. Δεν τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με συγγενείς, που εκφράστηκαν έπειτα από σπάνια προξενική επίσκεψη.

Το ζευγάρι ενημερώθηκε πως του έχουν ασκηθεί τρεις κατηγορίες που επισύρουν την ποινή του θανάτου στη χώρα: περί «κατασκοπείας για λογαριασμό της Μοσάντ», της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, «συνωμοσίας για την ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος και «διαφθοράς πάνω στη γη», όπως ανέφεραν στις αρχές του μήνα το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματική πηγή του και το οικογενειακό περιβάλλον των δυο εκπαιδευτικών.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπήκοοι των οποίων έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί στην Ισλαμική Δημοκρατία χαρακτηρίζουν αυτούς τους τελευταίους «ομήρους του κράτους» του Ιράν.

