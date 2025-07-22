Ο νέος αντικαταστάτης του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον δισεκατομμυριούχο

Ο νέος επικεφαλής του οργανισμού που ηγείται των προσπαθειών για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει προσωπικούς δεσμούς με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, δεσμευόμενος να εκτελέσει πιστά την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχω καμία προσωπική σχέση με τον Ίλον Μασκ. Έχω μιλήσει μαζί του μία φορά στο τηλέφωνο στη ζωή μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σκοτ Κούπορ, ο οποίος ορκίστηκε επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Κούπορ είπε ότι είχε πει στον Τραμπ και σε άλλα άτομα στον Λευκό Οίκο ότι «η δουλειά μου είναι να εφαρμόζω την ατζέντα που παρουσιάζει ο πρόεδρος όσο καλύτερα μπορώ».

«Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω σύμφωνα με τους στόχους κάποιου άλλου που είναι ασυμβίβαστοι με αυτό που θέλει να κάνει ο πρόεδρος», πρόσθεσε.

Ο Μασκ, ο οποίος δαπάνησε πάνω από ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βοηθήσει τον Τραμπ να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ηγήθηκε των προσπαθειών του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης για περικοπές στον προϋπολογισμό και στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό μέχρι την αποχώρησή του στα τέλη Μαΐου, ώστε να επικεντρωθεί ξανά στην τεχνολογική του αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla.

Ενώ ο Τραμπ επαίνεσε τη θητεία του Μασκ μετά την αποχώρησή του, ο πρόεδρος απέσυρε γρήγορα τον διορισμό του συμμάχου του Μασκ και επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας, Τζάρεντ Ισαάκμαν, για επικεφαλής της NASA. Ο Μασκ ήταν απογοητευμένος από την απομάκρυνση του Ισαάκμαν.

Ο πρόεδρος απείλησε επίσης να ακυρώσει συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των εταιρειών του Μασκ, αφού ο δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ ως «αηδιαστικό βδέλυγμα».

Πριν αναλάβει τα ηνία της OPM, ο Κούπορ ήταν συνεργάτης στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ, η οποία επενδύει στην startup τεχνητής νοημοσύνης Xai του Μασκ, καθώς και στην SpaceX.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι φοβόντουσαν ότι η υποψηφιότητα του Κούπορ θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ Τραμπ και Μασκ, καθώς προτάθηκε τον Δεκέμβριο, κέρδισε ευνοϊκή ψήφο στην επιτροπή τον Απρίλιο, αλλά δεν έλαβε πλήρη επικύρωση από τη Γερουσία μέχρι τον Ιούλιο.

Τη Δευτέρα, ο Κούπορ ρωτήθηκε επίσης για τα σχέδιά του σχετικά με την πρωτοβουλία του Μασκ για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Περιγράφοντας την επεξεργασία των εβδομαδιαίων απαντητικών email ως «πολύ χειροκίνητη» και «όχι αποτελεσματική», ο Κούπορ είπε ότι η πρωτοβουλία ήταν «κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε, δηλαδή αν αξιοποιούμε την αξία που πίστευαν οι άνθρωποι που την υλοποίησαν ότι έχει».

Το Reuters ανέφερε τον Μάρτιο ότι ο Λευκός Οίκος τοποθέτησε δύο πιστούς στον Τραμπ στο Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού για να διασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό πολιτικής μεταξύ του Λευκού Οίκου και του οργανισμού, αφού ο Μασκ άφησε άναυδους τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: skai.gr

