ΟΗΕ: Να ασκηθεί η «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο και ο διοικητής των κυανόκρανων στη χώρα αυτή απηύθυναν τις πρώτες πρωινές ώρες έκκληση προς τα μέρη να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, μετά την εκτόξευση ρουκέτας η οποία σκότωσε παιδιά και εφήβους στο κατεχόμενο και προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν χθες Σάββατο, εξέλιξη η οποία ανεβάζει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Η επίθεση εναντίον γηπέδου ποδοσφαίρου σε χωριό των Δρούζων στο υψίπεδο του Γκολάν είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά. Το Ισραήλ κατηγόρησε το λιβανικό κίνημα ΧεζμπολάΧ για την εκτόξευση. Το κίνημα διέψευσε ότι ευθύνεται.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μέσω X, η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά απειλεί να προκαλέσει «απίστευτη καταστροφή σε όλη την περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

