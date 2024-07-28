Η Χεζμπολάχ αναμένει «σκληρή» επίθεση του στρατού του Ισραήλ στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ προεξοφλεί δυνητικά «σκληρή» επιχείρηση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εναντίον θέσεών της στον Λίβανο, εν είδει αντιποίνων για τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση στο υψίπεδο του Γκολάν.

«Βρισκόμαστε σε επιφυλακή μήνες τώρα, επαγρυπνούμε για επίθεση από τον εχθρό», δήλωσαν πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο, βρισκόμαστε σε μόνιμη ετοιμότητα», πρόσθεσαν.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ αναμένει τώρα πιθανόν «σκληρή» επίθεση από πλευράς του στρατού του Ισραήλ, πρόσθεσαν οι πηγές στο κίνημα.

Δώδεκα παιδιά και νέοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτα έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου σε χωριό Δρούζων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν χθες Σάββατο.

Οι αρχές του Ισραήλ κατήγγειλαν πως την επίθεση διέπραξε η Χεζμπολά και διεμήνυσαν πως το λιβανικό κίνημα θα «πληρώσει ακριβά».

Η Χεζμπολάχ διέψευσε με ανακοίνωσή της πως επρόκειτο για δική της ενέργεια.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ αποφάσισε να απομακρύνει μαχητές της από περίπου 100 θέσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, οχυρό του κινήματος.

Πέρα από τους πρακτικά καθημερινούς βομβαρδισμούς στα σύνορα και τα πλήγματα βαθιά στον Λίβανο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο ανώτερα στελέχη του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Οι εχθροπραξίες στα σύνορα από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίζονται οι σφοδρότερες μετά τον λεγόμενο Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου (2006).

Περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν θεωρείται βέβαιο πως θα εντείνουν τις ενέργειές τους εναντίον του Ισραήλ και του σημαντικότερου συμμάχου του σε διεθνές επίπεδο, των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

