Τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πλημμυρών στην ανατολική Βολιβία, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Ο ποταμός Πιραΐ, ο οποίος διασχίζει την πόλη Σάντα Κρους ντε λα Σιέρα, υπερχείλισε εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες - που έπληξαν κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια - και να καταρρεύσει μια γέφυρα.

«Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από σωρούς με ξύλα, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας Έντμαν Λάρα. «Σπίτια καλύφθηκαν από λάσπη και κάτοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα ζώα και τα προσωπικά τους αντικείμενα», αφηγήθηκε.

Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα.

Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, οι βολιβιανές αρχές κατέγραψαν 51 θανάτους που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

