Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν το Σάββατο, καθώς η αστυνομία αναζητούσε τον ύποπτο για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών, ενώ ακόμη 9 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πανεπιστήμιο παρέμεινε σε κατάσταση αποκλεισμού για αρκετές ώρες μετά την είσοδο ενός ύποπτου με πυροβόλο όπλο σε κτίριο όπου φοιτητές έδιναν εξετάσεις. Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη ήταν γεμάτοι με οχήματα έκτακτης ανάγκης για ώρες μετά την ένοπλη επίθεση και η ασφάλεια ενισχύθηκε σε όλη την πόλη, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνέχιζαν την ανθρωποκυνηγητό.

NEW: Law enforcement release video of person of interest after the deadly shooting at Brown University. pic.twitter.com/b6KfOcGMHh — Fox News (@FoxNews) December 14, 2025

Ο ύποπτος παραμένει ελεύθερος, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς η αστυνομία συνεργάστηκε με πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών για να ψάξει τους δρόμους και τα κτίρια γύρω από το πανεπιστήμιο, προκειμένου να εντοπίσει το άτομο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο'Χάρα, δήλωσε ότι ο ύποπτος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Οι αρχές δήλωσαν ότι θα δημοσιεύσουν ένα βίντεο του υπόπτου, ενός άνδρα πιθανώς γύρω στα 30, ντυμένου στα μαύρα, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ο'Χάρα, ενδέχεται να φορούσε μάσκα. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν ανακτήσει κάλυκες από τον τόπο του πυροβολισμού, αλλά ότι η αστυνομία δεν είναι έτοιμη να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες.

Η πρύτανης του πανεπιστημίου, Christina Paxson, επιβεβαίωσε ότι 10 από τα άτομα που πυροβολήθηκαν ήταν φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των δύο που σκοτώθηκαν. Άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώνει ο Guardian.

