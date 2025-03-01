Βολιβία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από σύγκρουση δύο λεωφορείων

Τουλάχιστον 33 νεκροί, αλλά και αρκετοί τραυματίες από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στην περιοχή του δυτικού Ποτοσί στη Βολιβία, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.
Το περιστατικό έγινε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στο δρόμο μεταξύ των πόλεων Ουγιούνι και Κολχανί, καθώς ένα από τα οχήματα κατευθύνονταν σε ένα τοπικό φεστιβάλ καρναβαλιού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
