Το Ριάντ καταδικάζει την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε δεκάδες επισκέπτες.

Η γερμανική αστυνομία έχει συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό. Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δεν γίνεται αναφορά στον φερόμενο ως δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

