Το Ριάντ καταδικάζει την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Ως δράστης της επίθεσης, συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι νεκροί είναι δύο ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε δεκάδες επισκέπτες.

Η γερμανική αστυνομία έχει συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό. Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δεν γίνεται αναφορά στον φερόμενο ως δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

