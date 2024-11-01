Βολιβία: 20 στρατιώτες αιχμάλωτοι στο στρατόπεδό τους

Μια ομάδα ενόπλων κατέλαβε ένα στρατόπεδο έξω από την πόλη Κοτσαμπάμπα και κρατά αιχμάλωτους περίπου 20 στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η κατάληψη του στρατοπέδου, που απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά της Κοτσαμπάμπα, είναι το τελευταίο επεισόδιο στην εύθραυστη και συχνά βίαιη πολιτική σκηνή της Βολιβίας.

Ο στρατός χαρακτήρισε «άτακτους» τους ενόπλους, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες ισοδυναμούν με προδοσία και τους κάλεσε να φύγουν «αμέσως και ειρηνικά».

«Η ζωή των εκπαιδευτών και των στρατιωτών κινδυνεύει» προειδοποίησε ένας μη κατονομαζόμενος στρατιωτικός σε ένα μήνυμά του που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στα τηλεοπτικά πλάνα διακρίνονται ένστολοι στρατιώτες με τα χέρια στην πλάτη, πιθανόν δεμένα, περιστοιχισμένοι από ενόπλους.

Νωρίτερα σήμερα ορισμένοι στρατιώτες που σταθμεύουν στην περιοχή και οι οικογένειές τους έφυγαν από τα σπίτια τους. Αστυνομικά τμήματα έκλεισαν, για να αποφευχθούν περαιτέρω αντιπαραθέσεις.

Αφού η αστυνομία και ο στρατός επιχείρησαν να διαλύσουν τα οδοφράγματα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κοτσαμπάμπα με την πόλη Ορούρο, ορισμένοι διαδηλωτές σε αντίποινα εκτόξευσαν δυναμίτες εναντίον τους από τους γειτονικούς λόφους. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα.

Η κατάληψη του στρατώνα θεωρείται αντίποινα για τις προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Λουίς Άρσε να ανοίξουν τους δρόμους που παραμένουν κλειστοί από τα μέσα Οκτωβρίου, αφού ύψωσαν τα οδοφράγματα οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Στο διάγγελμά του προς το έθνος την Τετάρτη ο Άρσε ζήτησε να σταματήσουν οι αποκλεισμοί καθώς το κλείσιμο βασικών αξόνων για τη μεταφορά εμπορευμάτων έχει ήδη στοιχίσει στη χώρα περισσότερα από 1,7 δισεκ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

