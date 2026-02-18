Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντήσει σήμερα στη Μόσχα τον επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροντρίγκες, ο οποίος επισκέπτεται τη Ρωσία εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Κούβα, η οποία ασφυκτιά από το αμερικανικό πετρελαϊκό εμπάργκο.

Η συνάντηση αυτή έχει «ιδιαίτερη σημασία δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για την Κούβα, την αδελφική και φιλική μας χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

«Στους δύσκολους καιρούς, θα προσφέρουμε αρμόζουσα βοήθεια στους φίλους μας», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η νήσος των περίπου 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων υποφέρει ιδιαίτερα μετά τη διακοπή, υπό αμερικανική πίεση, των παραδόσεων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, και τις απειλές της Ουάσινγκτον να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σε όποια χώρα πουλάει πετρέλαιο σε αυτήν.

Τα έσοδα από τον τουρισμό απειλούνται αφού αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους με προορισμό την Κούβα ελλείψει ανεφοδιασμού σε καύσιμα, και οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές.

«Η Ρωσία συνεχίζει να τάσσεται κατά του αποκλεισμού της Κούβας», υπογράμμισε ο Πεσκόφ, διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα «μένει προσηλωμένη στις σχέσεις της» με την Κούβα και θα συνεχίσει να τις ενισχύει.

Προτού γίνει δεκτός στο Κρεμλίνο, ο Ροντρίγκες θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε παράλληλα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Μια κουβανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής (…) τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη Μόσχα», και αναμένεται να συναντηθεί με τον Λαβρόφ «σε περίπου δύο ώρες», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ζαχάροβα.

Η Μόσχα και η Αβάνα, οι οποίες συνεργάζονται στενά από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, ενίσχυσαν τους δεσμούς τους από την έναρξη της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

