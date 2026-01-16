Λογαριασμός
Viral η Μπριζίτ Μακρόν, σε ρόλο DJ – Δείτε βίντεο

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας παρευρέθηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά στο Παρίσι και έδειξε μία πιο χαλαρή διάθεση, παίζοντας μουσική στα decks

Brigitte Macron

Ενώ η εικόνα του Γάλλου πρόεδρου με κόκκινο, πρησμένο μάτι στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις έκανε εχθες τον γύρο του διαδικτύου, ένα βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ, έχει γίνει επίσης viral. 

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας παρευρέθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου σε φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά στο Παρίσι και έδειξε μία πιο χαλαρή διάθεση. 

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Paris Match και άλλα γαλλικά μέσα, η Πρώτη Κυρία εμφανίζεται να διασκεδάζει παίζοντας μουσική στα decks και συγκεκριμμένα το "Forever Young". 
 

Η Μπριζίτ Μακρόν έδωσε το παρών στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης Opération Pièces Jaunes, μιας εκστρατείας με μακρά ιστορία στη στήριξη παιδιών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία.

Μαζί της ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν.

Πηγή: skai.gr

