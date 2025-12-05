Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο το πρόσφατο ξέσπασμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Βαρκελώνη να προήλθε από διαρροή σε εργαστήριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας.

Η χώρα, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να καθησυχάσει τους εμπορικούς της εταίρους μετά τη θετική διάγνωση του ιού σε 13 αγριόχοιρους στους λόφους έξω από την πόλη. Η ασθένεια δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρα για χοίρους και αγριόχοιρους.

Η ανάλυση γονιδιώματος από εργαστήριο στη Μαδρίτη έδειξε ότι το στέλεχος είναι παρόμοιο με εκείνο που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γεωργία το 2007 και χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων, ανέφερε το υπουργείο. Άλλα κρούσματα στην Ευρώπη ανήκουν σε διαφορετική γενετική ομάδα.

«Η ανακάλυψη ενός ιού παρόμοιου με εκείνον που κυκλοφόρησε στη Γεωργία δεν αποκλείει επομένως το ενδεχόμενο η προέλευσή του να βρίσκεται σε μια εγκατάσταση βιολογικής ασφαλείας», δήλωσε το υπουργείο.

Μέχρι τώρα, οι καταλανικές αρχές υποπτεύονταν ότι ο ιός εξαπλώθηκε όταν ένας αγριόχοιρος έφαγε μολυσμένη τροφή, πιθανότατα κάποιο σάντουιτς που έφερε από το εξωτερικό ένας οδηγός φορτηγού.

«Η έκθεση υποδηλώνει ότι είναι πιθανό η προέλευση του ιού να μην βρίσκεται σε ζώα ή ζωικά προϊόντα από οποιαδήποτε από τις χώρες όπου η λοίμωξη είναι σήμερα παρούσα», ανέφερε το υπουργείο.

Το στέλεχος «Georgia 2007» εξαπλώθηκε ανατολικά στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, και έφτασε στα ανατολικά κράτη της ΕΕ το 2014, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Έφτασε στην Κίνα το 2018, προκαλώντας τεράστιες απώλειες. Η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Κίνα μειώθηκε κατά 27% το 2019.

