Η Τουρκία «δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι ισχυρή», τόσο για να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα όσο και για να «τείνει χέρι βοήθειας στους αδελφούς της» δήλωσε την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενους στους Τούρκους βουλευτές. Στόχος είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, «να κάνουμε αυτόν τον αιώνα τον αιώνα της Τουρκίας».

«Στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, έλαβαν χώρα δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, με διαφορά 20 ετών, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το Ολοκαύτωμα, επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άφησε βαθιά σημάδια στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας ως ένα ακόμη παράδειγμα μεγάλης βαρβαρότητας και αγριότητας. Ο στόχος της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής διακυβέρνησης και ασφάλειας που χτίστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η πρόληψη παρόμοιων τραγωδιών, γενοκτονιών, πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι αυτό έχει επιτευχθεί πλήρως. Στη Ρουάντα, περίπου 800.000 άνθρωποι υπέστησαν γενοκτονία σε περίπου 100 ημέρες. επαίσχυντες σφαγές έλαβαν χώρα στη Βοσνία. Στο Ιράκ, το Αρακάν, τη Σομαλία, την Κεντρική Αφρική και σε πολλά άλλα μέρη, εκατομμύρια αθώοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω συγκρούσεων και εμφυλίου πολέμου».

«Στη γειτονική μας Συρία, περισσότεροι από 600.000 Σύριοι μαρτύρησαν σε επιθέσεις του καθεστώτος Μπάαθ. Εκατοντάδες χιλιάδες βασανίστηκαν σε κέντρα βασανιστηρίων. Εκατομμύρια Σύριοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους. Για 13,5 χρόνια, η σφαγή συνεχίστηκε, οι βόμβες-βαρέλια έπεφταν βροχή πάνω σε αμάχους, κι όμως, εκτός από μια χούφτα χώρες με συνείδηση, κανείς δεν μίλησε».

«Ισοπέδωσαν τη Γάζα με 14 φορές περισσότερες βόμβες από όσες έπεσαν στη Χιροσίμα».

«Η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι ισχυρή οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά, προκειμένου να υπερασπιστεί επαρκώς τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα και να τείνει χέρι βοήθειας στους φίλους και αδελφούς της. Πολύτιμοι φίλοι, αντιμέτωποι με αυτή την πικρή αλήθεια που αποδεικνύεται από την εμπειρία, καθορίζουμε τις στρατηγικές μας, σχεδιάζουμε τα βήματά μας, στεκόμαστε σταθεροί και δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη».

«Εφαρμόζουμε, βήμα προς βήμα, μια σχολαστικά σχεδιασμένη, πολυδιάστατη πολιτική για να κάνουμε αυτόν τον αιώνα τον αιώνα της Τουρκίας. Φυσικά, το υπουργείο Εξωτερικών μας, το οποίο κατέχει κεντρική θέση στη διεξαγωγή των εξωτερικών σχέσεων της χώρας μας, φέρει μεγάλη ευθύνη σε αυτόν τον αγώνα».

«Καθώς η Τουρκία αναπτύσσεται στην οικονομία, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, την αμυντική βιομηχανία και φυσικά τη διεθνή της φήμη, και καθώς η σημασία και το βάρος της Τουρκίας στην παγκόσμια πολιτική αυξάνεται, η εργασία μας εντείνεται επίσης.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οικονομικές, εμπορικές, διπλωματικές και πολιτικές συνεργασίες με κάθε γωνιά του κόσμου, αναπτύσσοντας ειλικρινείς σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό. Στην περιοχή μας, η οποία έχει σημαδευτεί από κρίσεις και συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια, αγωνιζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια ζώνη ειρήνης και σταθερότητας από την οποία θα επωφεληθούν όλοι. Κάνουμε τα πάντα για τον σκοπό αυτό. Η διαδικασία που ξεκίνησε μετά τη συνάντησή μας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ στη Νέα Υόρκη κορυφώθηκε με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Παρά τις αυξανόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ, η κατάπαυση του πυρός διατηρείται σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ήρεμη στάση της Χαμάς. Οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προχωρούν σταδιακά. Με πάνω από 103.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, διατηρούμε και εδώ την ιδιαιτερότητά μας. Προτεραιότητά μας είναι η κατάπαυση του πυρός να είναι μόνιμη και η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα χωρίς εμπόδια. Η ανοικοδόμηση της Γάζας πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Διατηρούμε τις επαφές μας. Συμμετέχουμε σε μια παρόμοια προσπάθεια στη Συρία. Με την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024, άνοιξε μια ιστορική ευκαιρία για τη Συρία.

Οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ κατά της Συρίας αποτελούν προς το παρόν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διαρκή ασφάλεια και σταθερότητα της χώρας. Ο αριθμός των προσφύγων που επιστρέφουν στη Συρία έχει φτάσει τις 580.000.

«Ως ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έχει πολεμήσει κατά μέτωπο το ISIS, παρέχουμε στη συριακή κυβέρνηση κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Επίσης, προτρέπουμε για την εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου, η οποία κινδυνεύει να μετατραπεί σε κρίση εάν υπάρξει αντίσταση. Είναι σαφές ποιος θα επωφεληθεί από τον κατακερματισμό και τη διαίρεση της Συρίας, καθώς και την αποδυνάμωση της εθνικής της ενότητας και ακεραιότητας. Για να ατενίσουν όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας το μέλλον με αυτοπεποίθηση, είναι δυνατό μόνο μέσω μιας κοινής ιστορίας και ενός κοινού οράματος για το μέλλον. Όπως λέω πάντα, είμαστε εδώ μαζί, γείτονες, εδώ και χίλια χρόνια».



