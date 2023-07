Βίντεο ανθρωπιάς: Κοριτσάκι δείχνει στους φίλους της στο σχολείο το προσθετικό της πόδι 

Από τα μικρά διαμάντια του Twitter που δικαίως έγινε viral

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Twitter προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα χαρμολύπης στους χρήστες και θυμίζει σε όλους την αξία της αγάπης και της ανεκτικότητας στο διαφορετικό.

Ένα μικρό κοριτσάκι πηγαίνει ενθουσιασμένο στο σχολείο και δείχνει για πρώτη φορά στους φίλους της το προσθετικό της πόδι. Όλα τα άλλα παιδάκια τρέχουν δίπλα της εξίσου ενθουσιασμένα και αγκαλιάζουν το κοριτσάκι. Στη συνέχεια τρέχουν και παίζουν μαζί της, σαν να μην συμβαίνει τιποτα- ίσα, ίσα που όλοι μαζί «δοκιμάζουν» το νέο ποδι της μικρής με κυνηγητό και παρέλαση.

Little girl showing her friends at school her new prosthetic leg.. 😊 pic.twitter.com/JUOicQxzNM — Buitengebieden (@buitengebieden) July 18, 2023

Τα σχόλια των χρηστών είναι αντιπροσωπευτικά της χαράς που ένιωσαν βλέποντας το βίντεο «Δεν υπάρχουν λέξεις αρκετά καλές για να περιγράψουν τη χαρά που νιώθεις όταν παρακολουθείς αυτό το κλιπ. Ευχαριστώ όσους το έκαναν να συμβεί (να περπατήσει κανονικά) για αυτό το κοριτσάκι» έγραψε κάποιος.

There are no words that are good enough to describe the joys when watching this clip. Thanks to those who made it happen for this little girl. — Nuon Sothero (@sotheronuon) July 19, 2023

«Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε τα παιδιά για να πάρουμε ένα μάθημα και να γίνουμε καλύτεροι» έγραψε ένας άλλος.

Omg I LOVE IT! Did u see them hug her!? Kids man. All we gotta do is watch them and pick a lesson two to be better ppl — Purplek (@violetkathyw) July 19, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.