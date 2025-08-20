'Αλιμος: Οι διακοπές της ...διπλανής πόρτας

Κάτω από το βάρος κόστους, χρόνου και μεταφορικών μέσων, οι κάτοικοι της Αττικής ανακάλυψαν τις διακοπές της διπλανής πόρτας. Μόνο 15 λεπτά από το κέντρο και με πρόσβαση τραμ, τρένου και λεωφορείου, ο Άλιμος έπαιξε με επιτυχία (και θα συνεχίσει να παίζει) τον ρόλο του νησιού, της εξοχής, της ονειρεμένης παραλίας, της νύχτας, της μουσικής.

Με περισσότερα από 10 εστιατόρια, night clubs/bars και σχεδόν 100 στρέμματα ελεύθερης αλλά και οργανωμένης παραλίας, με ένα υπέροχο καλοκαιρινό σινεμά κι ένα ρομαντικό παραλιακό πεζόδρομο, αλλά κυρίως με τιμές άγνωστες για τις «παραθεριστικές» περιοχές, η Ελληνική Ριβιέρα επιβεβαιώνεται ως η επίσημη λύση σε όσους επέλεξαν να μείνουν στην πρωτεύουσα.

«Πιστεύω ότι δώσαμε μια πιο συναισθηματική έννοια στη λέξη “τουρίστας” φέτος, περισσότερο από άλλες χρονιές, καθώς οι επισκέπτες άρχισαν να έρχονται από τον Απρίλιο και ελπίζουμε μέχρι τον βαθύ χειμώνα», λέει ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, δίνοντας έμφαση στη σχέση του Αλίμου με τις οικογένειες που με ελάχιστο χρόνο διαδρομής, μπορούν να εξασφαλίσουν ψυχαγωγία ποικιλίας για όλες τις ηλικίες και να περάσουν όλη μέρα και όση νύχτα θέλουν, κάτω από ιδανικές συνθήκες.

«Οι επισκέπτες μας νιώθουν το “καλώς όρισες” από την πρώτη τους επαφή με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και αυτό το συναίσθημα του “σαν στο σπίτι σου” που εμπνέουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, κάνει “τις διακοπές της διπλανής πόρτας”, κάτι παραπάνω από ευφυολόγημα: έναν πραγματικό τρόπο καλοκαιριάτικης ζωής σε μικρό χρόνο και με μικρότερο κόστος».





Πηγή: skai.gr

