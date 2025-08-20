Τα πιο ακριβά beach clubs της Μεσογείου

Βeach bars και clubs ανά τη Μεσόγειο υπόσχονται εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, υψηλής ποιότητας φαγητό, ποτά και υπηρεσίες.

Ωστόσο, η πολυτέλεια αυτή συνοδεύεται από «τσουχτερούς λογαριασμούς», καθώς σε ορισμένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια κλαμπ του οι επισκέπτες καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά ακόμα και για τα πιο απλά πιάτα.

Στη Μύκονο, το DK Oyster συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ακριβά beach clubs, με ταξιδιώτες να περιγράφουν ότι ξόδεψαν εκατοντάδες ευρώ για ένα γεύμα.

Ένας επισκέπτης στο TripAdvisor αποκάλυψε ότι πλήρωσε 350 ευρώ για ένα ψάρι, ενώ ο λογαριασμός για τρία πιάτα έφτασε τα 1.000 ευρώ. Άλλος πελάτης ανέφερε ότι το 2022 χρεώθηκε με 570 ευρώ για δύο ποτά και μία σαλάτα και πόδια καβουριού.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ωστόσο υπάρχει υποχρέωση ελάχιστης κατανάλωσης 35 ευρώ το άτομο.

Στη Γαλλία, το Nammos Cannes προσφέρει στιγμές χαλάρωσης στην Palm Beach, με αντίστοιχα υψηλό αντίτιμο.

Σύμφωνα με απόδειξη που δημοσιεύτηκε στο TripAdvisor, ένα μπουκάλι ανθρακούχου νερού κόστισε 15 ευρώ, ενώ ένα πιάτο με πέντε ραβιόλια έφτασε τα 47 ευρώ. Στο μενού βρίσκει κανείς ακόμη παπαρδέλες με μανιτάρια στα 50 ευρώ και ριζότο με αστακό στα 128 ευρώ.

Στην Ισπανία, το Playa Padre στη Μαρμπέγια περιγράφεται ως «μοναδικό beach club» με ζωντανές εμφανίσεις DJs και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Η είσοδος ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ μια ξαπλώστρα κοστίζει 120 ευρώ (50 για την ενοικίαση και 70 ως ελάχιστη κατανάλωση). Στο μενού, ένα κομμάτι νιγκίρι φτάνει τα 12 ευρώ, ενώ μια μικρή ποικιλία φρούτων, κοστίζει 40 ευρώ.

«Τσιμπάει» και ο Scorpios στη Μύκονο, όπου το καρπάτσιο λαβράκι κοστολογείται στα 56 ευρώ, τα μπρόκολα στα 28 ευρώ και ένα μπολ με φρούτα στα 46 ευρώ.

Στο Μόντε Κάρλο, το Nikki Beach προσφέρει πολυτελείς ξαπλώστρες και θέα στη Μεσόγειο, αλλά με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ.

Στο Verde Beach Club στο Σεν Τροπέ, μια μπουράτα κοστίζει 40 ευρώ, ενώ η πίτσα φτάνει μέχρι και τα 50 ευρώ.

Στην Ίμπιζα, το Jondal Beach Club σερβίρει ένα απλό πιάτο με ψάρι για δύο άτομα για 300 ευρώ, ενώ στο Blue Marlin οι λογαριασμοί έρχονται στα 635 ευρώ για δύο άτομα.

Στη λίστα με τα «εμβληματικά- απλησίαστα» κοσμοπολίτικα μαγαζιά θα πρέπει τέλος να συμπεριληφθεί και το διάσημο Café Mambo στην Ίμπιζα, γνωστό για τα ηλιοβασιλέματά του.

Χαρακτηρίζεται από πελάτες ως «το πιο hot σημείο του νησιού» και έχει ελάχιστη κατανάλωση που κυμαίνεται από 80 έως 100 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε τα 600 ευρώ για τέσσερα άτομα.

Ενδεικτικά, ένα απλό πιάτο με τηγανητό κοτόπουλο κοστολογείται στα 30 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

