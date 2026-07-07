Βενεζουέλα: «Σύντομα» η επανέναρξη των εμπορικών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Καράκας

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε σήμερα ότι οι εμπορικές πτήσεις θα ξαναρχίσουν «σύντομα» στο αεροδρόμιο του Καράκας, το οποίο επλήγη από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου.

«Έδωσα εντολή να ενεργοποιηθεί αμέσως ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα επιτρέψει την επανέναρξη σύντομα των εμπορικών πτήσεων στον παράλληλο διάδρομο που διαθέτει αυτό το αεροδρόμιο», δήλωσε η Ροδρίγκες στον λογαριασμό της στο Telegram, αφότου μετέβη επί τόπου για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ που βρίσκεται στη Λα Γουάιρα, βορείως της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, επίκεντρο των δύο σεισμών της 24ης Ιουνίου κατά τους οποίους περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές πολυκατοικίες καταστράφηκαν.

Το αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο της χώρας της Καραϊβικής, είναι εν μέρει ανοιχτό για τις πτήσεις που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταστροφές από σεισμό που έχουν σημειωθεί στη Λατινική Αμερική, η οποία άφησε χιλιάδες ανθρώπους άστεγους και χιλιάδες άλλους αγνοούμενους, κυρίως στην περιφέρεια της Λα Γουάιρα που επλήγη σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στις εργασίες επαναλειτουργίας του αεροδρομίου όπως και στις επισκευές του λιμανιού της Λα Γουάιρα, το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς, ώστε να διευκολύνουν τη μεταφορά προμηθειών και εξοπλισμού.

Παράλληλα σήμερα, ο Αμερικανός επιτετραμμένος στο Καράκας Τζον Μπάρετ δήλωσε ότι η βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς της 24ης Ιουνίου ξεπερνά τα 310 εκατομμύρια δολάρια, μιλώντας σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα έχει "συμμορφωθεί πλήρως" με τα αιτήματα για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμούς.

Ο Μπάρετ εξήρε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες στην καταστροφή, παρά τα παράπονα από πολίτες και ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι η επίσημη βοήθεια ήταν αργή και αναποτελεσματική.

Πηγή: skai.gr

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