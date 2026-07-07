Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν νέα αμυντική συμφωνία

Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν την Τετάρτη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, η οποία θα προβλέπει στενότερη συνεργασία σε θέματα άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye.

Το κείμενο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Middle East Eye χαρακτήρισαν τη συμφωνία «ολοκληρωμένη», χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος των αμοιβαίων αμυντικών δεσμεύσεων.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντώνται στην Άγκυρα στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο του εγγράφου και επικαλείται το Middle East Eye, η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Ωστόσο, οι πηγές απέφυγαν να επιβεβαιώσουν εάν η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η Άγκυρα ούτε η Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, γεγονός που, όπως εκτιμάται, υπογραμμίζει την ευαισθησία των διατάξεών της.

Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν υπογράψει τον Απρίλιο Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με στόχο, όπως είχαν ανακοινώσει, την «ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».

Οι σχέσεις Άγκυρας και Λονδίνου έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την απόφαση της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, να προμηθευτεί μαχητικά Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

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