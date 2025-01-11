Βούτσιτς: Διεκόπη η ροή φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Σερβία

Η ροή φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Σερβία έχει διακοπεί και δεν είναι σαφές πότε θα συνεχιστεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο πρακτορείο ειδήσεων Tanjug σύμφωνα με το Reuters.

«Έλαβα πληροφορίες από τους αδελφούς και τους φίλους μας από το Αζερμπαϊτζάν ότι λόγω ανωτέρας βίας και των προβλημάτων που έχουν, από σήμερα δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε 1,7 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που έρχονταν κάθε μέρα», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους. Ο Βούτσιτς πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές πότε θα επανέλθουν οι ροές φυσικού αερίου.

«Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να ξοδεύουμε τα αποθέματα φυσικού αερίου», τόνισε ο Βούτσιτς, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι σε ένα ή δύο μήνες οι ροές φυσικού αερίου να επανέλθουν.

Το 2023, η Σερβία, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερα από 3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, υπέγραψε συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την αγορά 400 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από το 2024. Το υπόλοιπο φυσικό αέριο προέρχεται από τη Ρωσία.

Η Σερβία, η οποία στοχεύει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχεται πιέσεις για να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία όσον αφορά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, η ρωσική Gazprom Neft θα λάβει 45 ημέρες προθεσμία για να αποχωρήσει από την ιδιοκτησία της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της Σερβίας.

Η NIS ανήκει κατά πλειοψηφία στην Gazprom Neft, η οποία κατέχει το 50% των μετοχών, και στη ρωσική Gazprom, η οποία κατέχει το 6,15% των μετοχών. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,87%, ενώ οι μικρομέτοχοι αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο.

Η Βουλγαρία ανέφερε επίσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε αναστείλει τη συμβατική προμήθεια φυσικού αερίου από τις 7 έως τις 11 Ιανουαρίου για απροσδιόριστους τεχνικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.