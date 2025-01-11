Ο απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε στο Reuters ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο Νετανιάχου τείνει να δώσει το πράσινο φως στον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα και τον αρχηγό της Σιν Μπετ, Ρονάν Μπαρ να ταξιδέψουν απόψε στη Ντόχα για να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η είδηση που παρουσίασε το «κανάλι 13» επικαλείται δύο πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι η πιθανή απόφαση του Νετανιάχου έρχεται εν μέσω «γενικής και προσεκτικής προόδου» στις συνομιλίες με τους μεσολαβητές στο Κατάρ.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος λέει ότι η υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αν ο Νετανιάχου αποφασίσει να δώσει το πράσινο φως.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Χαμάς δεν έχει παράσχει ακόμη κατάλογο των ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός αναλυτής Μπεν Κάσπιτ επικαλείται πηγές προσκείμενες στους διαμεσολαβητές που λένε ότι ο Μπαρνέα έχει ήδη λάβει το πράσινο φως για να ταξιδέψει στο Κατάρ. «Θα φύγει τις επόμενες ώρες ή το βράδυ του Σαββάτου. Εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, φυσικά», γράφει σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

