Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία, με τις αρχές να αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα, ενώ ισχυρές δυνάμεις διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Pezinok – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας».

Πηγή: skai.gr

