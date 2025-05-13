Η λειτουργία του αεροδρομίου Σαρλερουά στο Βέλγιο διακόπηκε σήμερα για μερικές ώρες λόγω προειδοποίησης για βόμβα σε αεροπλάνο.

Λίγο πριν από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος) υπήρξε προειδοποίηση για βόμβα σε ένα αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

«Περίμετρος ασφαλείας δημιουργήθηκε γύρω από το αεροπλάνο», πράγμα που κατέστησε αναγκαίο το κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης και ως εκ τούτου τη διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι περίπου 166 επιβάτες του αεροπλάνου που προερχόταν από την Πορτογαλία απομακρύνθηκαν.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξήγαγαν τις τελευταίες επιθεωρήσεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος. Η λειτουργία του αεροδρομίου επαναλήφθηκε λίγο πριν από τις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας).

Το αεροδρόμιο του Σαρλερουά, νότια των Βρυξελλών, αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair.

Πηγή: skai.gr

