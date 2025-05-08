Οι 133 εκλέκτορες καρδινάλιοι, που απαρτίζουν το κονκλάβιο, πρόκειται να ψηφίσουν σήμερα τέσσερις φορές για την εκλογή του νέου ποντίφικα. Το πρόγραμμα, που έκανε γνωστό το Βατικανό, προβλέπει ότι από την καπνοδόχο της Καπέλα Σιστίνα πρόκειται να βγει καπνός γύρω στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας. Στο τέλος, δηλαδή, των πρωινών και των απογευματινών ψηφοφοριών. Σε περίπτωση, όμως, που ο πάπας εκλεγεί νωρίτερα (στην πρώτη πρωινή ψηφοφορία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή στην πρώτη απογευματινή) ο άσπρος καπνός θα βγει αμέσως.

Στο μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου περιμένουν την είδηση της εκλογής του νέου ποντίφικα η οποία, για τους καθολικούς πιστούς και όχι μόνο, αποτελεί γεγονός υψίστης ιστορικής σημασίας.

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος ποντίφικας θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται το αξίωμα, να διαλέξει το νέο του όνομα ως ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και να εμφανιστεί στον εξώστη του Αγίου Πέτρου για να χαιρετήσει το πλήθος.

Υπολογίζεται ότι μόλις βγει ο άσπρος καπνός από την σόμπα της Καπέλα Σιξτίνα πρόκειται να αρχίσει να συρρέει στην περιοχή του Βατικανού μεγάλος αριθμός πολιτών και ότι θα ξεπεράσουν τις 200.000 ανθρώπους. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει ετοιμάσει ειδικό σχέδιο για την διαχείριση της συγκεκριμένης στιγμής.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ο νέος ποντίφικας να μπορέσει να εκλεγεί σήμερα το βράδυ ή κατά την αυριανή πρωινή ψηφοφορία.

Πριν τη σημερινή συνεδρίαση, οι καρδινάλιοι τέλεσαν την πρωινή τους Λειτουργία.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι καρδινάλιοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων για την εκλογή νέου πάπα. Από τους 133 καρδινάλιους θα πρέπει τουλάχιστον 89 να επιλέξουν το ίδιο όνομα. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν κατάμεστη από πολίτες που ανέμεναν το αποτέλεσμα με τη συνεδρίαση να διαρκεί πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Μαύρος καπνός αναδύθηκε τελικά από την καμινάδα της Καπέλας Σιστίνα στις 8 μ.μ., υποδεικνύοντας ότι δεν είχαν καταφέρει να συμφωνήσουν.

Τα πιο πρόσφατα κονκλάβια - του Πάπα Φραγκίσκου το 2013, του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ το 2005 και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ το 1978 - διήρκεσαν όλα λιγότερο από τρεις ημέρες.

Οι καρδινάλιοι ξεκίνησαν χθες Τετάρτη το κονκλάβιο τελώντας μια Λειτουργία, πριν οδηγηθούν με μια επίσημη πομπή προς την Καπέλα Σιστίνα το απόγευμα.

Φορώντας τα κόκκινα ρούχα τους, έψαλλαν - τη Λιτανεία των Αγίων και το Veni Creator - έναν ύμνο που ικετεύει τους αγίους να τους βοηθήσουν να βρουν έναν νέο ηγέτη.

Στη συνέχεια, ο καθένας τους έδωσε όρκο μυστικότητας, θέτοντας το χέρι του στο ευαγγέλιο και υποσχόμενος επίσης να μην επιτρέψει καμία εξωτερική επιρροή.

Τέλος, ακούστηκε η γνωστή λατινική φράση «extra omnes», δηλαδή «όλοι οι άλλοι έξω » και ο αρχιεπίσκοπος Ντιέγκο Ραβέλι, βοηθός του αποθανόντος πάπα, έκλεισε τις πόρτες της Καπέλα Σιστίνα.

Μεταξύ των φαβορί είναι ο Λουίς Τάγκλε, ένας καρδινάλιος που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος Ασιάτης ποντίφικας και ο οποίος έχει παρομοιαστεί με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Δύο Ιταλοί θεωρούνται επίσης ισχυροί διεκδικητές: ο Αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, Ματέο Τσούπι και ο λεγόμενος «αναπληρωτής Πάπας» Πιέτρο Παρόλιν.

