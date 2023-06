Άντρας γδύθηκε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου – Ολόγυμνος στον κεντρικό βωμό (φωτογραφία)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο Βατικανό.

Ενας άνδρας ανέβηκε στον κεντρικό βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, εντελώς γυμνός σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σοκάροντας τους επισκέπτες που βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία.

Σύμφωνα με πηγή του Βατικανού, ο άνδρας είχε μια επιγραφή ζωγραφισμένη στην πλάτη του που ζητούσε να σωθούν τα παιδιά της Ουκρανίας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ είχε επίσης αυτοτραυματιστεί στο σώμα του από τα νύχια του.

A man visiting St. Peter’s Basilica stripped off his clothes and stood #naked on the church’s main altar in what appeared to be a protest against the war in #Ukraine, a #Vatican source says.https://t.co/FGekwVTs6O