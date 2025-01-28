Ανώτερο μέλος της πολωνικής κυβέρνησης κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι προσπαθεί να στρατολογήσει Πολωνούς στο σκοτεινό διαδίκτυο για να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας.

Η Πολωνία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν για τον κίνδυνο ρωσικής ανάμειξης στις εκλογές στα μέσα Μαΐου, αλλά η Μόσχα επανειλημμένα αρνήθηκε ότι παρεμβαίνει στις ξένες εκλογές.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Κριστόφ Γκαουκόφσκι είπε ότι η Ρωσία αναζητάει Πολωνούς πολίτες πρόθυμους να επηρεάσουν την εκστρατεία εκ των έσω, προσφέροντας 3.000-4.000 ευρώ για να διαδώσουν περιεχόμενο που περιέχει παραπληροφόρηση.

Ο Γκαουκόφσκι είπε ότι η στρατολόγηση γίνεται μέσω του σκοτεινού διαδικτύου, ένα τμήμα του διαδικτύου που είναι προσβάσιμο μόνο με τη χρήση ενός ειδικού προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Η Πολωνία παρατηρεί τέτοιες προσπάθειες από τις αρχές του έτους, είπε.

«Πρόκειται για χρήματα που κατευθύνονται από τις ρωσικές υπηρεσίες GRU και FSB, οι οποίες αναζητούν τέτοιους προστάτες για το περιεχόμενό τους εδώ», δήλωσε ο Γκαουκόφσκι στο Reuters, αναφερόμενος στις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της.

Η Μόσχα δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του.

Η Πολωνία δήλωσε αυτό το μήνα ότι έχει εντοπίσει μια ρωσική ομάδα που έχει αναλάβει να επηρεάζει τις πολωνικές εκλογές μέσω παραπληροφόρησης και να υποδαυλίζει την αστάθεια.

Η Βαρσοβία λέει ότι ο ρόλος της ως κόμβου προμηθειών προς την Ουκρανία για να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική εισβολή την είχε καταστήσει στόχο για κατασκόπους που εργάζονται για τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία, καθώς και για πράξεις δολιοφθοράς. Το Μινσκ και η Μόσχα απέρριψαν τις κατηγορίες ότι βρίσκονται πίσω από πράξεις δολιοφθοράς.

Τον Δεκέμβριο, η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές μετά από κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη, τις οποίες η Μόσχα αρνήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

