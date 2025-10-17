Βρετανία: «Σοβαρή» παραβίαση κανόνων σε ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα

Το BBC διέπραξε «σοβαρή παραβίαση» των κανόνων μετάδοσης, παραλείποντας να αποκαλύψει ότι ο αφηγητής ενός ντοκιμαντέρ για τη Γάζα ήταν γιος αξιωματούχου της Χαμάς, αποφάνθηκε η βρετανική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Ofcom (το βρετανικό «ΕΣΡ»).

Μια έρευνα της Ofcom για το ντοκιμαντέρ Γάζα: Πώς να επιβιώσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν «ουσιωδώς παραπλανητικό».

Ο γενικός διευθυντής του BBC είχε προηγουμένως ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας ότι υπήρξε «σημαντική παράλειψη σε σχέση με την ακρίβεια».

Η Ofcom διέταξε το BBC να μεταδώσει μια ανακοίνωση στη ζώνη prime-time σχετικά με τα συμπεράσματά του.

«Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κανόνων μας, δίνουμε εντολή στο BBC να μεταδώσει μια δήλωση των ευρημάτων μας κατά του στο BBC 2 στις 21:00, με ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί», ανέφερε.

«Πιθανότητα διάβρωσης της εμπιστοσύνης»

Η δήλωση της εποπτικής αρχής ανέφερε: «Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι η παράλειψη της εκπομπής να αποκαλύψει ότι ο πατέρας του αφηγητή κατείχε θέση στην κυβέρνηση που διοικείται από τη Χαμάς ήταν ουσιωδώς παραπλανητική.

«Αυτό σήμαινε ότι το κοινό δεν είχε κρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να ήταν ιδιαίτερα σχετικές με την αξιολόγησή τους για τον αφηγητή και τις πληροφορίες που παρείχε.



«Η εμπιστοσύνη βρίσκεται στην καρδιά της σχέσης μεταξύ ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του κοινού του, ιδιαίτερα για έναν δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα όπως το BBC.

«Αυτή η αποτυχία είχε τη δυνατότητα να διαβρώσει τα σημαντικά υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης που θα έδειχνε το κοινό σε ένα πρόγραμμα του BBC με πραγματικά γεγονότα για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας».

Το ντοκιμαντέρ αποσύρθηκε από το iPlayer τον Φεβρουάριο, μετά την αποκάλυψη των οικογενειακών δεσμών του αγοριού, και τον Ιούλιο μια εσωτερική αξιολόγηση του BBC διαπίστωσε ότι παραβίαζε τις δημοσιογραφικές οδηγίες της εταιρείας σχετικά με την ακρίβεια.

Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Η απόφαση της Ofcom είναι σύμφωνη με τα ευρήματα της αξιολόγησης του Πίτερ Τζόνστον, ότι υπήρξε μια σημαντική αποτυχία στο ντοκιμαντέρ σε σχέση με τις Συντακτικές Οδηγίες του BBC σχετικά με την ακρίβεια, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον Κανόνα 2.2 του Κώδικα Ραδιοτηλεόρασης της Ofcom.

«Ζητήσαμε συγγνώμη για αυτό και αποδεχόμαστε πλήρως την απόφαση της Ofcom. Θα συμμορφωθούμε με την κύρωση μόλις οριστικοποιηθεί η ημερομηνία και η διατύπωση».

Πηγή: skai.gr

