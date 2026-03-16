Βανς: «Εμπιστεύομαι τους χειρισμούς του προέδρου Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζέι Ντι Βανς εάν έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας επικρίσεις που είχε διατυπώσει στο παρελθόν - προτού αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα - σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο που διατύπωσε το ερώτημα ότι προσπαθεί να προκαλέσει «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ στη συνέχεια ο Βανς είπε πως η διαφορά είναι πως τώρα «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν», τόνισε ο Βανς.

Πηγή: skai.gr

