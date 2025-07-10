Hermes: Η πρώτη τσάντα Birkin πωλήθηκε 8,5 εκατ.ευρώ σε δημοπρασία

Η πρώτη τσάντα Birkin του οίκου Hermès, που σχεδιάστηκε ειδικά για την ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν, πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία έναντι 8,582 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι φόροι, διευκρίνισε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's.

Αυτή η ευρύχωρη, χειροποίητη τσάντα, από μαύρο δέρμα, ήταν η πρώτη μιας σειράς τσαντών που έγιναν διάσημες και είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο, καθώς η τιμή τους μπορεί να φτάσει ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

In the #SothebysParis sale room just now, Jane Birkin’s Original Hermès Birkin sold for €8.6 million / $10.1 million after more than 10 minutes of heated bidding, making it the most valuable handbag ever sold at auction. pic.twitter.com/COYFPeFbPk — Sotheby's (@Sothebys) July 10, 2025

Μέχρι σήμερα, η ακριβότερη τσάντα που είχε πουληθεί σε δημοπρασία ήταν μια Kelly Hermès από δέρμα κροκόδειλου, διακοσμημένη με διαμάντια και λευκόχρυσο, η οποία έπιασε τα 438.000 ευρώ.

Η Τζέιν Μπίρκιν, είδωλο της μόδας εκείνη την εποχή, ήταν πρακτικός άνθρωπος. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το Παρίσι στο Λονδίνο διαμαρτυρήθηκε στον διπλανό της επειδή δεν έβρισκε μια τσάντα που να καλύπτει της ανάγκες της ως μητέρας μικρών παιδιών. Ο «διπλανός» της δεν ήταν άλλος από τον Ζαν-Λουί Ντιμάς, τον πρόεδρο και «ψυχή» του οίκου Hermès. Η ευρύχωρη τσάντα, με χώρο για τα μπιμπερό, «γεννήθηκε» το 1984 και έφερε το όνομα «Μπίρκιν».

Πηγή: skai.gr

