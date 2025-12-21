Συγκλονισμένο είναι το Χόλιγουντ από την είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού, Τζεημς Ράνσον (James Ransone), σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ράνσον - γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά "The Wire" - έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, μέσα σε ένα υπόστεγο.

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ύζυγός του,Jamie McPhee, δημοσίευσε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια (NAMI).

Ο Ράνσον άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις τηλεοπτικές σειρές "Ed" και "Third Watch".

Ωστόσο, ο ρόλος που τον έκανε διάσημο ήταν αυτός του Ζίγκι Σομπότκα, ένας λιμενεργάτης και γκάνγκστερ, στην σειρά "The Wire".

Ο 46χρονος ηθοποιός συμμετείχε και στις σειρές "CSI: Crime Scene Investigation", "Hawaii Five-0", "Burn Notice", "Tangerine" αλλά και στην ταινία του Stephen King, "It: Chapter Two".

