Συγκλονισμένο είναι το Χόλιγουντ από την είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού, Τζεημς Ράνσον (James Ransone), σε ηλικία μόλις 46 ετών.
James Ransone, ‘The Wire’ actor, dead by suicide at 46 https://t.co/YHwkeGfLvs pic.twitter.com/iMONMpFQdu— New York Post (@nypost) December 21, 2025
Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ράνσον - γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά "The Wire" - έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, μέσα σε ένα υπόστεγο.
Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι αυτοκτονία με απαγχονισμό.
'The Wire' Star James Ransone Dead at 46 After Apparent Suicide https://t.co/0up4sKXAqX pic.twitter.com/iYrZdJLt7f— TMZ (@TMZ) December 21, 2025
Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ύζυγός του,Jamie McPhee, δημοσίευσε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια (NAMI).
Ο Ράνσον άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις τηλεοπτικές σειρές "Ed" και "Third Watch".
Ωστόσο, ο ρόλος που τον έκανε διάσημο ήταν αυτός του Ζίγκι Σομπότκα, ένας λιμενεργάτης και γκάνγκστερ, στην σειρά "The Wire".
Ο 46χρονος ηθοποιός συμμετείχε και στις σειρές "CSI: Crime Scene Investigation", "Hawaii Five-0", "Burn Notice", "Tangerine" αλλά και στην ταινία του Stephen King, "It: Chapter Two".
