Τζέι Ντι Βανς: Η επίθεση στη Γερμανία για την «υγειονομική ζώνη» στην AfD

Δεν είναι πρωτοφανές για την κυβέρνηση Τραμπ να παίρνει θέση σε εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες που την επισκέπτονται σχολιάζει το BBC, με αφορμή την επίσκεψη Μερτς στην Ουάσιγκτον. Στην περίπτωση της Γερμανίας, ο Τζέι Ντι Βανς έχει σχολιάσει προηγουμένως την εσωτερική πολιτική - δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα Alternative für Germany (AfD – Εναλλακτική για τη Γερμανία).

Τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία διατηρούν ένα λεγόμενο «τείχος προστασίας» ή «υγειονομική ζώνη» μη συνεργασίας με την AfD.

Στις δεκαετίες από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Γερμανία μετά την ήττα των Ναζί, υπήρξε συναίνεση μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων της να μην συνεργαστούν με ακροδεξιά κόμματα. «Η δημοκρατία βασίζεται στην ιερή αρχή ότι η φωνή του λαού έχει σημασία», δήλωσε πάντως ο Βανς κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. «Δεν υπάρχει χώρος για τείχη προστασίας. Είτε τηρείς την αρχή είτε όχι». Η υποψήφια του AfD για καγκελάριος, Άλις Βάιντελ, αργότερα μοιράστηκε τμήματα της ομιλίας του στο X, επαινώντας την ως «εξαιρετική».

Ο Βανς συναντήθηκε στη συνέχεια με τη Βάιντελ, λίγες εβδομάδες πριν από τις γερμανικές εκλογές. Αργότερα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους απάντησε στον Βανς. «Η δημοκρατία αμφισβητήθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάει για την εξόντωση της δημοκρατίας», συνέχισε ο Πιστόριους. «Και αν τον έχω καταλάβει σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες σε μέρη της Ευρώπης με εκείνες σε αυταρχικά καθεστώτα... αυτό δεν είναι αποδεκτό».

