H Φλόριντα ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδια για τον τερματισμό όλων των υποχρεωτικών εμβολιασμών σε όλη την Πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος ενέκρινε την κίνηση, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του μπορεί να τερματίσει μονομερώς ορισμένες υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο.

Όλες οι πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν νομοθετήσει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τη φοίτηση σε δημόσια σχολεία, ενώ οι εξαιρέσεις ποικίλλουν από πολιτεία σε πολιτεία. Στη Φλόριντα, οι μαθητές χωρίς εξαιρέσεις υποχρεούνται γενικά να εμβολιαστούν κατά ασθενειών όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η πολιομυελίτιδα, η ανεμοβλογιά και η ηπατίτιδα Β.

Ο υπεύθυνος υγειονομικού της Φλόριντα, ο οποίος έλαβε την απόφαση για τα εμβόλια, έχει επικριθεί έντονα για την αντίθεσή του στις καθιερωμένες οδηγίες δημόσιας υγείας. Πέρυσι, ζήτησε να σταματήσει η χρήση εμβολίων mRNA κατά του κορωνοϊού, επικαλούμενος ισχυρισμούς που διαψεύστηκαν, ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να μολύνουν το DNA ενός ασθενούς. Έγινε ο πρώτος αξιωματούχος υγείας σε ολόκληρη την πολιτεία που προέτρεψε τις κοινότητες να σταματήσουν την προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό, μια πρακτική που αποδίδεται ευρέως στη βελτίωση της στοματικής υγείας.

«Μπορούμε να αναμένουμε ότι η ιλαρά θα επιστρέψει με ορμή», δήλωσε ο Πολ Όφιτ, παιδίατρος και επικριτής του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. «Θα ακολουθήσουν και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κίνηση που θα θέσει τα παιδιά μας σε περιττό κίνδυνο», πρόσθεσε.

