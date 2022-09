Τυφώνας Ίαν: 23 Κουβανοί μετανάστες αγνοούνται μετά από βύθιση σκάφους στη Φλόριντα

Η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό 23 μεταναστών που αγνοούνται αφού το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοιχτά της Φλόριντας, λίγο πριν χτυπήσει της ακτές ο ισχυρός τυφώνας Ιάν.

«Τέσσερις Κουβανοί μετανάστες κολύμπησαν μέχρι την όχθη αφού το πλοιάριο βυθίστηκε λόγω της κακοκαιρίας. Η ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τη διάσωση 23 προσώπων» ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας του Μαϊάμι, Γουόλτερ Σλόσαρ.

