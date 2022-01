Τα «συγχαρητήρια» του Στέφανου Τσιτσιπά εισέπραξαν ο Ράφα Ναδάλ και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για το συγκλονιστικό τελικό του Australian Open που βρήκε νικητή τον Ναδάλ. Μετά από ανατροπή, ο Ισπανός κατέκτησε Αυστραλιανό Open, για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη από το 2009.

«Συγχαρητήρια για έναν καταπληκτικό τελικό και από τους δύο! Ένα ματς που ζήσαμε έντονα. Τι άλλο να πω… πραγματικά μια μαγική βραδιά ακόμα και για όσους παρακολουθούν (τένις)» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς στο Twitter, συμπληρώνοντας το tweet του με χειροκροτήματα.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say… truly a magical night even for those watching 👏🏼👏🏼👏🏼