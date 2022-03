Αυξημένες ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας βλέπει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έπειτα από επισκέψεις του στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα στην πόλη Λβιβ, η οποία μεταδόθηκε από την τουρκική τηλεόραση, ο Τσαβούσογλου είπε ότι πρότεινε η 24ωρη κατάπαυση του πυρός να παρακολουθείται από ανθρωπιστικές ομάδες.

Επίσης, είπε ότι το Κίεβο πρότεινε στην Τουρκία να γίνει μια από τις τρίτες χώρες που θα εγγυώνται την ασφάλεια της Ουκρανίας, συμπληρώνοντας ότι η Μόσχα δεν είχε αντίρρηση σε αυτό.

#BREAKING Hopes for cease-fire in Russia-Ukraine war increased a bit more, says Turkish foreign minister after visits to Russia, Ukraine