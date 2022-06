Τσαβούσογλου σε Λαβρόφ: Νόμιμη η απαίτηση της Ρωσίας για άρση κυρώσεων στις εξαγωγές

«Νόμιμη» χαρακτήρισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου τη ρωσική απαίτηση για τερματισμό των κυρώσεων στις εξαγωγές προκειμένου να βοηθηθεί η διαδικασία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών στην παγκόσμια αγορά, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εάν πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για τα ουκρανικά σιτηρά στις διεθνείς αγορές, θεωρούμε ότι η απομάκρυνση των εμποδίων στο δρόμο των ρωσικών εξαγωγών, σαν μια νόμιμη απαίτηση», τόνισε ο Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του στην Άγκυρα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

#BREAKING Turkey says Russian demands for removal of sanctions to help grain exports 'legitimate' pic.twitter.com/JB7G9kXoqj