Τσαντ: 19 νεκροί στην επίθεση στην προεδρία

Ένοπλοι έκαναν έφοδο χθες Τετάρτη, το βράδυ, στην έδρα της προεδρίας του Τσαντ στην πρωτεύουσα Ντζαμενά και σκότωσαν έναν άνθρωπο προτού αποδεκατιστούν, με τα 18 από τα 24 μέλη της ομάδας να χάνουν τη ζωή τους, κατά έναν πρώτο απολογισμό των αρχών.

«Η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο (...). Κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης εξαλείφθηκε», δήλωσε ο Αμπντεραμάν Κουλαμαλά, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Στην έφοδο συμμετείχαν «24 άνθρωποι» κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που έκανε λόγο για «18 νεκρούς και 6 τραυματίες» στις τάξεις τους ενώ «εμείς θρηνούμε έναν νεκρό» και υπάρχουν επίσης «τρεις τραυματίες, από τους οποίους ένας είναι σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε ο κ. Κουλαμαλά αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε οπλισμένος στο βίντεο, πλαισιωμένος από στρατιωτικούς στο προεδρικό παλάτι, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους δράστες της επίθεσης στο μήνυμά του, που είχε εμφανώς σκοπό να καθησυχάσει τον πληθυσμό.

Πηγή του AFP στα σώματα ασφαλείας ωστόσο δήλωσε πως οι δράστες ανήκαν στη νιγηριανή τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ. Οι ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σε μάχες με την οργάνωση στην περιοχή της λίμνης Τσαντ (δυτικά), που γειτονεύει με το Καμερούν, τη Νιγηρία και τον Νίγηρα.

Η επίθεση διαπράχθηκε μερικές ώρες αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψη που έκανε στη Ντζαμενά ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, που συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και με τον αρχηγό του κράτους Ιντρίς Ντεμπί Ιτνό στην προεδρία.

Σφοδρά και συνεχή πυρά ακούγονταν για σχεδόν μια ώρα στην περιοχή όπου βρίσκεται η προεδρία, προτού πάψουν περί τις 20:50 (τοπική ώρα - 22:50 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην προεδρία αποκλείστηκαν πολύ γρήγορα. Στους δρόμους αναπτύχθηκαν άρματα μάχης, το ένα μπροστά σε κεντρική εγκατάσταση της αστυνομίας, ενώ οπλισμένοι αστυνομικοί πήραν θέσεις σε γωνίες δρόμων. Στο κέντρο της πρωτεύουσας κόσμος, εμφανώς ανάστατος, έσπευδε να πάρει αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για να γυρίσει σπίτι του.

Στα τέλη Νοεμβρίου, οι αρχές του Τσαντ ανακοίνωσαν απροσδόκητα πως τερμάτισαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Γαλλία, βάζοντας τέλος στα εξήντα χρόνια της συνεργασίας αυτής, μετά το τέλος του αποικιακού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντεμπί, η συμφωνία ήταν «εντελώς απαρχαιωμένη» και δεν ανταποκρινόταν «στις πολιτικές και γεωστρατηγικές πραγματικότητες της εποχής μας».

Τον Μάιο του 2023, ολοκληρώθηκε στη Ντζαμενά η τριετής περίοδος της λεγόμενης πολιτικής μετάβασης, με την εκλογή στην προεδρία του Μααμάτ Ιντρίς Ντεμπί, που ανέλαβε την εξουσία επικεφαλής στρατιωτικής χούντας έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Ιντρίς Ντεμπί Ιτνό από πυρά ανταρτών στο μέτωπο το 2021.

Ο Ντεμπί πατέρας, αντιμέτωπος με την απειλή των ανταρτών, είχε βασιστεί στη γαλλική υποστήριξη για τους απωθήσει το 2008 όπως και το 2019.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο γιος του απείλησε να εγκαταλείψει τη Μεικτή Πολυεθνική Δύναμη (ΜΠΔ), την οποία συγκρότησαν το 1994 η χώρα του, το Καμερούν, η Νιγηρία και ο Νίγηρας για να εγγυάται την ασφάλεια της περιοχής της λίμνης Τσαντ. Ο πρόεδρος Ντεμπί κατήγγειλε την παθητικότητα των συμμάχων του.

Όταν ιδρυόταν, η ΜΠΔ χαρακτηριζόταν σχήμα που θα καταπολεμούσε κυρίως τη διασυνοριακή εγκληματικότητα, όμως η εντολή της στην πορεία διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών, η δράση των οποίων εξαπλώθηκε από τη Νιγηρία σε τρία γειτονικά κράτη.

Στα τέλη Οκτωβρίου, επίθεση της Μπόκο Χαράμ εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή της λίμνης Τσαντ στοίχισε τη ζωή σε 15 αξιωματικούς, σύμφωνα με τις αρχές του Τσαντ.

Αντιδρώντας, ο πρόεδρος Ντεμπί διέταξε να εξαπολυθεί στρατιωτική επιχείρηση, της οποίας ηγήθηκε «προσωπικά», στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, για δύο εβδομάδες στις αρχές του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

