Σοκαρισμένη η κοινωνία μιας μικρής πόλης στη Φλόριντα, παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά από μία τριπλή ανθρωποκτονία: 3 γυναίκες δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια ενός 5χρονου κοριτσιού και στη συνέχεια ο δράστης αυτοκτόνησε.

Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη μέσα στο σπίτι των θυμάτων, στο Χίλιαρντ της κομητείας Νασούου.

Ο 34χρονος πατέρας του παιδιού εισέβαλε οπλισμένος και σκότωσε τη μητέρα του μικρού κοριτσιού, τη γιαγιά της και τη θεία της. Στη συνέχεια, έστρεψε την καραμπίνα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε

Το κοριτσάκι είδε το φονικό να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Το παιδί έτρεξε έντρομο και μέσα στα αίματα σε γειτονικό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια.

Mother, grandmother, and aunt killed by deranged husband in murder suicide — leaving slain mom’s 5-year-old daughter running for help https://t.co/G7B599iFIG pic.twitter.com/lVysBjtoAn — New York Post (@nypost) August 8, 2025

Ο 34χρονος σκότωσε τις τρεις γυναίκες σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, μία στο σαλόνι, μία στο μπάνιο και μία στην κρεβατοκάμαρα.

«Το κοριτσάκι ήταν στο πίσω μέρος του σπιτιού, όταν άκουσε τον πυροβολισμό. Έτρεξε να δει τι συμβαίνει και τότε είδε μια γυναίκα στο πάτωμα στο σαλόνι/τραπεζαρία. Μια άλλη γυναίκα την άρπαξε και την έβαλε στο μπάνιο. Όταν και αυτό το άτομο πυροβολήθηκε, το κοριτσάκι πιτσιλίστηκε με αίμα» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Μπιλ Λίπερ.

Η μητέρα του παιδιού, Μελίσα Ρόουλαντ επρόκειτο να εγκαταλείψει τον άντρα της, Κρίστοφερ, όπως δήλωσε ξάδερφος του θύματος.

Στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Όταν έφτασε η αστυνομία ήταν ακόμα ζωντανός με ελαφρύ σφυγμό, αλλά αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.



Πηγή: skai.gr

