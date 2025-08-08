Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ διπλασίασε χθες στα 50 εκατομμύρια δολάρια, την αμοιβή για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολά Μαδούρο – ποσό σχεδόν διπλάσιο από την επικήρυξη του Οσάμα Μπιν Λάντεν στα 27 εκατομμύρια δολάρια, το 2011.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, ανέφερε μέσω X η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η προηγούμενη αμοιβή, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.

Ουάσιγκτον: «Πραξικοπηματίας» και «ναρκέμπορος», συνεργάτης της FARC που κατέλαβε παράνομα την εξουσία

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές λένε πως ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται «πίσω» από καρτέλ που μετέφερε τόνους ναρκωτικών στις ΗΠΑ και τους διακίνησαν εξασφαλίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η κατηγορία αυτή επαναλαμβάνεται από το 2020, την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Παμ Μπόντι κατηγόρησε συγκεκριμένα τον πρόεδρο της Βενεζουέλας για συνεργασία με τη συμμορία Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα.

Οι ΗΠΑ λένε ακόμα πως το καρτέλ του Μαδούρο συνεργαζόταν με ομάδες προερχόμενες από την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC της Κολομβίας, που θεωρεί «τρομοκρατική» η Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική επικήρυξη αφορά, πέρα από τον πρόεδρο Μαδούρο, τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής, καθώς η Ουάσιγκτον ερίζει πως ενέχονται «σε διακίνηση ναρκωτικών και διαφθορά».

Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει – όπως και η προηγούμενη του Μπάιντεν - την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας πέρυσι.

«Από το 2020, ο κ. Μαδούρο στραγγάλισε τη δημοκρατία και αγκιστρώθηκε στην εξουσία στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Η αλήθεια

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που έχει την υποστήριξη του στρατού και της κυβέρνησής του, επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη, εξαετή, θητεία. Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε «πραξικόπημα» την επανεκλογή του και συνεχίζει να λέει πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος.

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να εκδιώξει τον πρόεδρο Μαδούρο από την εξουσία και να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ σκλήρυνε το εμπάργκο στο πετρέλαιο, ενώ ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στις χώρες που αγοράζουν αργό από τη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Μαδούρο καταγγέλλει από την πλευρά της εδώ και χρόνια τις επεμβάσεις της Ουάσιγκτον σε εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας καθώς και αμερικανικές συνωμοσίες για την ανατροπή του προέδρου.

Οργισμένη αντίδραση από το Καράκας

Η αντίδραση στη νέα επικήρυξη του Μαδούρο δεν άργησε, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας να χαρακτηρίζει «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η αξιολύπητη "αμοιβή" που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Χιλ, τονίζοντας ακόμη πως «απορρίπτουμε αυτή την χοντροκομμένη επιχείρηση προπαγάνδας» και ότι «η αξιοπρέπεια της πατρίδας μας δεν πωλείται».

«Την ώρα που εμείς εξαρθρώνουμε τρομοκρατικές συνωμοσίες ενορχηστρωμένες από τη χώρα της, η κυρία αυτή έρχεται να κάνει παράσταση τσίρκου για να ικανοποιήσει την ηττημένη ακροδεξιά στη Βενεζουέλα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην Αμερικανίδα υπουργό Δικαιοσύνης.

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο ανακοίνωσε χθες ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτρεψαν βομβιστική επίθεση στο Καράκας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση και τις ΗΠΑ πως ήταν υποκινητές.

