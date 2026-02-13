Εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε σήμερα ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον ανεξάρτητων ειδικών του ΟΗΕ αφότου αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν την ειδική εισηγήτρια του οργανισμού για την Παλαιστίνη, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, και ζήτησαν την παραίτησή της.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία καταδίκασαν αυτήν την εβδομάδα την κριτική που φέρεται να άσκησε η Αλμπανέζε στο Ισραήλ. Η Αλμπανέζε, που είναι Ιταλίδα δικηγόρος, αρνείται ότι έκανε τις παρατηρήσεις αυτές.

«Ανησυχούμε πολύ. Μας προβληματίζει το ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, ανεξάρτητοι ειδικοί και νομικοί αξιωματούχοι υπόκεινται όλο και περισσότερο σε προσωπικές επιθέσεις, απειλές και παραπληροφόρηση που αποσπά από τα σοβαρά ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Μάρτα Ουρτάδο σε συνέντευξη Τύπου απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που φέρεται να άσκησε η Ιταλίδα νομικός.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Γενεύη, αναθέτει σε ειδικούς να παρακολουθούν και να τεκμηριώνουν ειδικές κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά είναι ανεξάρτητοι από τον ίδιο τον οργανισμό.

Σήμερα, ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Πετρ Ματσίνκα έγραψε στο X ότι η Αλμπανέζε αποκάλεσε το Ισραήλ «κοινό εχθρό της ανθρωπότητας» και ζήτησε και αυτός την παραίτησή της.

Απομαγνητοφωνημένο κείμενο με τις παρατηρήσεις που έκανε η Αλμπανέζε στην Ντόχα στις 7 Φεβρουαρίου που είδε το Reuters δείχνει ότι δεν χαρακτήρισε το Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο, αν και έχει επικρίνει σταθερά τη χώρα στο παρελθόν σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η θέση της Αλμπανέζε είναι «μη βιώσιμη», ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό την κατηγόρησε ότι κάνει «απαράδεκτες και αξιοκατάκριτες παρατηρήσεις» εναντίον του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή της χθες βράδυ στο X η Αλμπανέζε έγραψε: «Τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με κατηγορούν --με βάση δηλώσεις που δεν έκανα ποτέ-- με μια επιθετικότητα και βεβαιότητα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ΠΟΤΕ εναντίον εκείνων που σφαγίασαν 20.000+ παιδιά σε 858 ημέρες».

Three European governments accuse me - based on statements I never made -with a virulence and conviction that they have NEVER used against those who have slaughtered 20,000+ children in 858 days. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 13, 2026

Παρέθετε αριθμούς του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας που τοποθετεί τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον πόλεμο στη Γάζα σε περισσότερους από 72.000.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στην Αλμπανέζε αφού απηύθυνε επιστολές προς αμερικανικές εταιρίες κατηγορώντας τες ότι συμβάλλουν στις κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, συνεχίζει το Ρόιτερς.

Η Αλμπανέζε, η θητεία της οποίας λήγει το 2028, αναμένεται να μιλήσει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη τον επόμενο μήνα σχετικά με τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο απομάκρυνσης ενός ειδικού εισηγητή/ειδικής εισηγήτριας στη διάρκεια της θητείας της/του, αν και διπλωμάτες είπαν πως κράτη μέλη του 47μελούς συμβουλίου μπορούν θεωρητικά να προτείνουν ένα σχετικό αίτημα.

Ωστόσο είπαν πως η ισχυρή υποστήριξη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στο Συμβούλιο σημαίνει ότι μία τέτοια πρόταση δεν έχει πιθανότητες να εγκριθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.