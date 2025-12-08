Τρεις Ρώσοι στρατιώτες καταδικάστηκαν για τη δολοφονία Αμερικανού εθελοντή

Τρεις Ρώσοι στρατιώτες καταδικάστηκαν σήμερα σε ποινές φυλάκισης έως και 12 ετών για τον βασανισμό και τη δολοφονία του Ράσελ Μπέντλεϊ, ενός 63χρονου Αμερικανού υπηκόου που είχε προσφερθεί εθελοντικά να πολεμήσει για λογαριασμό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μπέντλεϊ εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους κοντά στο Ντονέτσκ, το οποίο ελέγχεται από τη Ρωσία, αφού η σύζυγός του είχε δηλώσει ότι ο ίδιος είχε φύγει ύστερα από ουκρανικό βομβαρδισμό. Οι ανακριτές δήλωσαν ότι οι στρατιώτες τον ξυλοκόπησαν και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου και στη συνέχεια προσπάθησαν να αποκρύψουν το έγκλημα που διέπραξαν, τοποθετώντας το άψυχο σώμα του μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο ανατίναξαν.

Στρατοδικείο του Ντονέτσκ επέβαλε στους δύο στρατιώτες ποινές κάθειρξης 12 ετών και στον τρίτο 11 ετών. Η υπόθεση έφερε σε δύσκολη θέση τη Μόσχα, η οποία έχει ενθαρρύνει τους ξένους να πολεμήσουν στο πλευρό της στην Ουκρανία και οι αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως τραγικό, μεμονωμένο περιστατικό.

Ουκρανοί μπλόγκερ περιέγραψαν τον θάνατο του Μπέντλεϊ ως προειδοποίηση προς τους ξένους που σκέφτονται να ενταχθούν στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο Μπέντλεϊ - ο οποίος είχε κάνει εμφανίσεις στην κρατική τηλεόραση στις οποίες ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση των ΗΠΑ - βασανίστηκε μέχρι θανάτου, ενώ προσπαθούσε να αρνηθεί την ψευδή κατηγορία που του είχαν προσάψει ότι ανήκε σε ουκρανική ομάδα δολιοφθοράς και κατασκοπείας και ήταν υπεύθυνος για πυραυλική επίθεση στο Ντόνετσκ.

Από αριστερός στο Τέξας έγινε «φιλοπουτινικός προπαγανδιστής»

Δημοσίευμα του περιοδικού Rolling Stone περιέγραφε το 2022 τη μεταμόρφωση του Μπέντλεϊ - το παρατσούκλι του οποίου ήταν «ο Καουμπόι του Ντονμπάς» - από αριστερός του Τέξας σε «φιλοπουτινικό προπαγανδιστή». Είχε λάβει ρωσική υπηκοότητα και είχε εργαστεί για την κρατική υπηρεσία ειδήσεων Sputnik.

Στο δικαστήριο οι στρατιώτες είπαν ότι βρήκαν τον Μπέντλεϊ κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση επισκευών, όπου ετοιμαζόταν να κινηματογραφήσει τις συνέπειες της ουκρανικής επίθεσης. Αγνόησαν ωστόσο ότι τους είπε ότι ήταν δημοσιογράφος, του έβαλαν ένα σακί στο κεφάλι, τον ξυλοκόπησαν και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου, ανέφερε το δικαστήριο.

Μια φωτογραφία του που δημοσιεύθηκε σήμερα σε ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον δείχνει να κάθεται σε ένα κρεβάτι δίπλα σε ένα τυφέκιο, με μια φιλορωσική σημαία, ένα σουβενίρ από το Τέξας και μια προτομή του Ρώσου επαναστάτη Βλαντίμιρ Λένιν.

Ο πολεμικός ανταποκριτής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Γεβγκένι Ποντούμπνι, ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής, λέγοντας ότι ήταν λυπηρό το γεγονός ότι ο Μπέντλεϊ σκοτώθηκε από αυτούς που θεωρούσε δικούς του, αλλά ότι τουλάχιστον οι δολοφόνοι του οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

