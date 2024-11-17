Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας Ισραηλινός αξιωματικός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης από το σύνταγμα Νασχόν (90), την ταξιαρχία Κφιρ, σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα χθες Σάββατο

Ισραήλ_τανκς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης από το σύνταγμα Νασχόν (90), την ταξιαρχία Κφιρ, σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα χθες Σάββατο.

Ο στρατός ανέφερε τα ονόματα των νεκρών στρατιωτικών: Πρόκειται για τον λοχαγό Γιογκέβ Παζί, ηλικίας 22 ετών, και τον λοχία Νόαμ Εϊτάν, 21 ετών.

Ένας ακόμη στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια μάχη, πρόσθεσε ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark