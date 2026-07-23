Η διπλωματία της Βρετανίας ανακοίνωσε πως πλέον απέσυρε, «προσωρινά», τα εναπομείναντα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδιζαν για 12η συνεχόμενη νύχτα την Ισλαμική Δημοκρατία.

Επικαλούμενο τις «εντάσεις» και την «κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε πως «αποσύρθηκε προσωρινά» το διπλωματικό προσωπικό, διαβεβαιώνοντας πως η πρεσβεία της χώρας πλέον λειτουργεί μόνο «εξ αποστάσεως».

Η ανακοίνωση θυμίζει πως το Λονδίνο έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας με την οποία συνιστά τους υπηκόους της Βρετανίας και σε ανθρώπους με διπλή βρετανοϊρανική υπηκοότητα να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος σύλληψης, ανάκρισης ή κράτησής τους».

Παρόμοιο μέτρο ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, μερικά 24ωρα πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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