Στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, εισηγείται να παραπεμφθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο κ. Τριαντόπουλος προτείνεται να παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ στο ίδιο δικαστήριο εισηγείται να δικαστούν ακόμη 4 πρόσωπα ως συμμέτοχοι: ο Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας.

Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο αντιεισαγγελέας απορρίπτει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε συντονισμένη λήψη αποφάσεων για τις εργασίες στον χώρο του δυστυχήματος.

Ειδικότερα, στην πρότασή του αναφέρεται ότι:

«Πολλοί κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις, με άτυπες συσκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία Τύπου και τις συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές».

Η εισήγηση είναι πολυσέλιδη και περιγράφει αναλυτικά τους χειρισμούς που έγιναν αμέσως μετά το δυστύχημα, καταλήγοντας – σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ – ότι οι επεμβάσεις στον χώρο πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική αρμοδιότητα και χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο αποδεικτικό υλικό.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους.

Για 3 χαμηλόβαθμους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ο εισαγγελέας προτείνει να διαχωριστεί η δικογραφία και να παραπεμφθούν στην τακτική Δικαιοσύνη, κρίνοντας ότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που τους αποδίδεται δεν συνδέεται με την αλλοίωση του χώρου, αλλά αφορά πλημμέλειες στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς μετά τη σύγκρουση.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι είχε αποκλειστικά υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο ως σύνδεσμος της κυβέρνησης, ενώ ο Κώστας Αγοραστός έχει επίσης αρνηθεί ότι συμμετείχε σε αποφάσεις για την αλλοίωση του χώρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο εισαγγελέας εκτιμά ότι ο πρώην υφυπουργός είχε ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο και ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν από κοινού από τους εμπλεκόμενους.

Αντιδράσεις συγγενών θυμάτων

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας, χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση μια πρώτη δικαίωση, επισημαίνοντας:

«Όχι μόνο αλλοίωσαν τον τόπο του εγκλήματος. Πετάξανε, και έχουμε πλέον αποδεδειγμένα στοιχεία, τα απομεινάρια και τα οστά των παιδιών μας στα χωράφια και στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι οι χειρισμοί στον χώρο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα να αποκρυβούν κρίσιμα στοιχεία, σημειώνοντας ότι ο Κώστας Αγοραστός βρέθηκε στο σημείο πριν ακόμη από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και συμμετείχε στον σχεδιασμό των ενεργειών απομάκρυνσης των βαγονιών.

Τη δική του προσέγγιση εξέφρασε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος, ο οποίος εκτίμησε ότι η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία οδηγούν σε βαρύτερες αξιόποινες πράξεις.

Πάνω από 45 παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας

Στην υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων και επιζώντες τραυματίες, ενώ ορισμένοι έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο.

Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που σχετίζεται με την τραγωδία των Τεμπών στην οποία εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται την παραπομπή πολιτικού προσώπου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

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