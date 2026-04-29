Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εξήρε δημόσια στρατιώτες της χώρας του που έθεσαν τέλος στη ζωή τους πυροδοτώντας χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια μαχών στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας μια πρακτική που εδώ και καιρό θεωρούνταν ότι εφαρμόζεται στο πεδίο.

Σε ομιλία του αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε «ήρωες» όσους «χωρίς δισταγμό επέλεξαν την αυτοανατίναξη, την επίθεση αυτοθυσίας, για να υπερασπιστούν τη μεγάλη τιμή», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Η Νότια Κορέα εκτιμά ότι τουλάχιστον 15.000 Βορειοκορεάτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις στην ανακατάληψη περιοχών της δυτικής περιφέρειας Κουρσκ, ενώ περισσότεροι από 6.000 φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Ούτε η Πιονγκγιάνγκ ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τα στοιχεία αυτά.

Υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι οι στρατιώτες δρούσαν υπό εντολές του καθεστώτος να αυτοκτονούν προκειμένου να μην αιχμαλωτιστούν από τις ουκρανικές δυνάμεις. «Η αυτοθυσία τους χωρίς προσδοκία ανταμοιβής και η αφοσίωσή τους χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος… αυτό αποτελεί το ύψιστο δείγμα πίστης του στρατού μας», δήλωσε ο Κιμ σε εκδήλωση στην Πιονγκγιάνγκ, όπου αποκαλύφθηκε μνημείο για τους πεσόντες.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Andrey Belousov και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Vyacheslav Volodin.

Στη Βόρεια Κορέα, η αιχμαλωσία θεωρείται πράξη προδοσίας και αυτό διδάσκεται στους στρατιώτες. Νωρίτερα φέτος, το νοτιοκορεατικό δίκτυο MBC παρουσίασε 2 Βορειοκορεάτες αιχμαλώτους πολέμου στην Ουκρανία, με έναν εξ αυτών να δηλώνει στην κάμερα ότι μετάνιωσε που δεν αυτοκτόνησε: «Όλοι οι υπόλοιποι ανατινάχτηκαν. Εγώ απέτυχα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Σεούλ είχε αναφέρει επίσης ότι εντόπισε σημειώματα σε νεκρούς Βορειοκορεάτες στρατιώτες που παραπέμπουν σε αυτή την ακραία πρακτική.

Στην ίδια ομιλία, ο Κιμ εξήρε και όσους σκοτώθηκαν στις μάχες, λέγοντας ότι ακόμη και εκείνοι που «υπέφεραν από την αποτυχία να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους» μπορούν να θεωρηθούν «πιστοί μαχητές και πατριώτες του κόμματος».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση «επίθεσης» κατά κάποιας από τις δύο χώρες, την οποία ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε χαρακτηρίσει τότε ως «την ισχυρότερη που έχει υπάρξει».

Πέρα από την αποστολή στρατιωτών, η Βόρεια Κορέα έχει δεσμευτεί να στείλει και χιλιάδες εργάτες για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της περιοχής του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

