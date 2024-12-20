Λογαριασμός
Μεγάλη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο - Ένας νεκρός και πυρκαγιές σε όλη την πόλη (Bίντεο)

Αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου ανέφεραν πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν την επίθεση

Ρωσική επίθεση Κίεβο

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα σήμερα, Παρασκευή έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου ανέφεραν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αποκρούσει την επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ άλλα 20 drones απέτυχαν να φτάσουν στους στόχους τους. Ανέφερε ότι συνολικά 65 drones εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις μετά τις προειδοποιήσεις για την επίθεση με πυραύλους στην πόλη.

Από την πυραυλική επίθεση τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Serhiy Popko.

Παράλληλα, καταστράφηκε κτίριο με γραφεία και ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη δήλωσε ο Popko.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι το χτύπημα ήρθε ως απάντηση σε ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό έδαφος όπου χρησιμοποιήθηκαν όπλα αμερικανικής κατασκευής.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η θέρμανση σε 630 κτίρια κατοικιών, 16 ιατρικές εγκαταστάσεις και 30 σχολεία και νηπιαγωγεία, δήλωσε η διοίκηση της πόλης. 

