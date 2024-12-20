Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα σήμερα, Παρασκευή έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου ανέφεραν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αποκρούσει την επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ άλλα 20 drones απέτυχαν να φτάσουν στους στόχους τους. Ανέφερε ότι συνολικά 65 drones εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

BREAKING:



Russian forces launched a fresh wave of attacks on the Ukrainian capital Kiev.



Reports indicate that multiple critical infrastructure sites and warehouses were targeted.



Russia used both ballistic and hypersonic missiles. pic.twitter.com/vV148ztN5M — Current Report (@Currentreport1) December 20, 2024

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις μετά τις προειδοποιήσεις για την επίθεση με πυραύλους στην πόλη.

Από την πυραυλική επίθεση τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Serhiy Popko.

Παράλληλα, καταστράφηκε κτίριο με γραφεία και ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη δήλωσε ο Popko.

❗️Russian drones attacked the Borispol district in Kiev!



Explosions in Cherkasy! Even more rockets on the way to Kiev. pic.twitter.com/OiyCsSElhH — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 (@SMO_VZ) December 20, 2024

The aftermath of the Russian missile attack on Kyiv this morning. https://t.co/D2EVAERP28 pic.twitter.com/z83yEfMS6o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 20, 2024

Russian ballistic missile attack on Kryvyi Rih last night. Six people were injured, including a 15-year-old girl, three men aged 38, 49 and 75, and two women aged 30 and 82, the military regional administration reported.



The missile partially destroyed a 2-story residential… pic.twitter.com/KFtaLAfWFm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 20, 2024

Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι το χτύπημα ήρθε ως απάντηση σε ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό έδαφος όπου χρησιμοποιήθηκαν όπλα αμερικανικής κατασκευής.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η θέρμανση σε 630 κτίρια κατοικιών, 16 ιατρικές εγκαταστάσεις και 30 σχολεία και νηπιαγωγεία, δήλωσε η διοίκηση της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.