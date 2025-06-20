Ένταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας: «Απρόκλητη η ισραηλινή επίθεση» - «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Μια έντονη ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, καθώς οι παγκόσμιες δυνάμεις συναντώνται για να συζητήσουν την κλιμακούμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών σύμφωνα με το BBC.

Ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι ο κόσμος οδεύει προς την κρίση και οι μόνιμες ευρωπαϊκές δυνάμεις στο Συμβούλιο - το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία - ζήτησαν επείγουσα αποκλιμάκωση, η ανταλλαγή σκληρών δηλώσεων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ ανέδειξε την παγιωμένη φύση των θέσεών τους.

Ο Ιρανός πρέσβης χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «απρόκλητη» και επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του είναι ειρηνικό, ενώ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συνενοχή και το υπόλοιπο Συμβούλιο Ασφαλείας για έλλειψη δράσης. Ακόμη, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αμύνεται μέχρι να σταματήσει η στρατιωτική δράση του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρέσβης από τη μεριά του κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει μια «γενοκτονική ατζέντα», υποστηρίζοντας ότι η ικανότητά του να αναπτύξει πυρηνικά όπλα πλησιάζει γρηγορότερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και, όπως είπε, το Ισραήλ δεν θα σταματήσει να στοχεύει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του μέχρι να «εξαλειφθεί» η απειλή.

Στο μεταξύ η Κίνα υποστήριξε ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ η Ρωσία σημείωσε ότι επέδειξε «κατάφωρη περιφρόνηση» της διπλωματίας. Όμως οι ΗΠΑ, οι οποίες χαρακτήρισαν το Ιράν ως την κύρια πηγή τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν ότι συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ως σύμμαχος και υποστηρίζουν τις ενέργειές του.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις σημερινές εξελίξεις από το μέτωπο Ιράν - Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.